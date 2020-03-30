الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5

الكويت/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 266.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في تصريح صحفي إن حالتين من الإصابات مرتبطتين بالسفر الأولى لمواطنة كويتية عائدة من بريطانيا والأخرى تحمل الجنسية السعودية، قادمة من الرياض.

وأضاف السند، أن 8 حالات مخالطة لمصابين سابقين، إحدها لمواطنة كويتية و7 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض نفسه.

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و أوضح أنه هناك حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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