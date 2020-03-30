ليبيا.. حكومة الوفاق تفرج عن 466 سجينا لمنع تفشي كورونا

طرابلس/ وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الإفراج عن 466 سجينا في العاصمة طرابلس، في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية مع جائحة كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365" اليوم الاثنين، إن "النيابة العامة أصدرت قرارا بالإفراج عن 466 نزيلا من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في نطاق فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس".
وأضافت أن "الإفراج يأتي في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا، وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، بضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون".
وأشارت أن من بين المفرج عنهم عرب وأجانب، دون توضيح جنسياتهم.
وذكرت وزارة العدل، أن "هذا القرار يعد خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية، ومن المؤمل أن تواكبها خطوات أخرى مماثلة".
والأحد، قرر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، وقف العمل بالمحاكم والنيابات العامة والهيئات القضائية اعتبارا من الإثنين، وحتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل، في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا.
وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 8 حالات، بحسب بيانات حكومة الوفاق.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأحد، حظر التنقل بين المدن بشكل تام، وتمديد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثانية ظهرا (12:00 ت.غ) إلى الساعة السابعة صباحا (05:00 ت.غ)، اعتبارا من الإثنين.
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن منذ أسبوع فرض حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة السادسة مساء (16:00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (4:00 ت.غ)، على أن "تُعدل فترة الحظر حسب مقتضيات الأزمة".
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
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