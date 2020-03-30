بإجراءات وقائية من "كورونا".. غزة تُحيي "يوم الأرض"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أحيت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، الذكرى الـ44 لـ"يوم الأرض"؛ الذي يوافق 30 مارس/آذار الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العُليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، في منطقة ملكة، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، رفع القائمون على المؤتمر أعلام فلسطين، ولافتات تطالب بكسر الحصار عن غزة.

ووقف المشاركون في المؤتمر على مسافات متباعدة من بعضهم البعض، للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال خالد البطش، رئيس الهيئة والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خلال المؤتمر "ندعو إلى إنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني".

ودعا المجتمع الدولي والدول العربية إلى "اتخاذ قرار بكسر الحصار الظالم عن غزة".

وحذّر إسرائيل من "تبعات الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها".

وأكد على ضرورة "تضافر الجهود لمواجهة وباء كورونا".

بدوره، طالب ماهر مزهر، عضو الهيئة، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بكسر الحصار عن قطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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وقال مزهر في حوار خاص مع وكالة الخليج 365 "في ظل جائحة كورونا، كان لا بد للهيئة من وقفة من أجل التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني حتى دحر الاحتلال، وإسماع هذا الصوت للعالم".

وتابع "آن الأوان لكسر الحصار عن غزة، وتوفير الإمكانيات الصحية والأدوية والأجهزة الطبية، وإلا فإن الانفجار في وجه الاحتلال هو الخيار".

وطالب الشعب الفلسطيني بالمزيد من "الإرادة والصمود في وجه العدو الإسرائيلي، وجائحة كورونا".

وأشار إلى أن فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض ستستمر، حيث من المقرر أن "تصدح المساجد في التكبيرات بعد صلاة المغرب، وأن تقرع أجراس الكنائس، إلى جانب رفع الأعلام الفلسطينية من شرفات المنازل".

وضمن فعاليات إحياء "يوم الأرض"، أوقف جهاز الشرطة، حركة السير لمدة 5 دقائق في مدينة غزة.

وأطلقت الهيئة حملة لتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية في حيّ الرمال، غربي المدينة، وذلك بالتنسيق مع بلدية غزة.

وجاب طاقم من بلدية مدينة غزة، بعض شوارع الحي، خلال حملة التعقيم، للوقاية من فيروس "كورونا".

ويحيى الفلسطينيون في الـ30 من مارس/آذار، من كل عام ذكرى "يوم الأرض"، الذي تعود أحداثه لعام 1976 حيث صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لوقوع شهداء وجرحى.

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