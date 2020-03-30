أولمبياد طوكيو تنطلق في 23 يوليو 2021

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أعلن رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة، يوشيرو موري، اليوم الإثنين، أن الدورة ستقام بين 23 يوليو و8 من أغسطس من العام المقبل 2021.
كما ستنطلق الألعاب البارالمبية ما بين 24 أغسطس و5 سبتمبر 2021.
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