أولمبياد طوكيو تنطلق في 23 يوليو 2021

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المؤجلة، يوشيرو موري، اليوم الإثنين، أن الدورة ستقام بين 23 يوليو و8 من أغسطس من العام المقبل 2021.

كما ستنطلق الألعاب البارالمبية ما بين 24 أغسطس و5 سبتمبر 2021.