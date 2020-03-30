دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy M11 بكاميرة ثلاثية وقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy M11 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتميز بشاشة Infinity-O.

أعلنت العملاق الكوري عن أحدث إصدارات الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy M، حيث يتميز هاتف Galaxy M11 الجديد بشاشة LCD بحجم 6.4 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما يتميز بتصميم Infinity-O مع كاميرة أمامية في ثقب يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة.

يضم هاتف Galaxy M11 معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8 GHz إلا أن سامسونج لم تحدد فئة المعالج المستخدم في هذا الإصدار، كما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الثلاثية في هاتف Galaxy M11 تقدم سامسونج مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 115 درجة وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير في لقطات portrait.

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كما يضم هاتف Galaxy M11 في ثقب الشاشة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي بفتحة عدسات f/2.0 مع تركيز fixed، ودعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy M11 بقدرة بطارية 5000 mAh، مع منفذ USB-C، ويتميز بوزن 197 جرتم، كما يدعم تقنية البلوتوث 4.2، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم تقنية Wi-Fi b/g/n بتردد 2.4 GHz.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy M11 بكاميرة ثلاثية وقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.