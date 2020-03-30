دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل للتحول إلى معالجات ARM في أجهزة MacBook 2021 ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر عبر المحلل Ming-Chi Kuo أشار إلى أن شركة ابل تستعد للتحول إلى إستخدام معالجات ARM في أجهزة MacBook وأيضاً أجهزة ماك في 2021.

أشارت بعض التقارير إلى أن ابل تخطط لدعم الإصدار القادم من أجهزة MacBook بحجم 12 إنش بمعالج ARM، ليكون بداية لتحول عملاق التكنولوجيا لإستخدام المعالجات في أجهزة الشركة خلال الفترة القادمة.

أيضاً لم تؤكد التقارير السابقة على خطط ابل لدعم أجهزة MacBook بمعالجات ARM بشكل كامل، أو أن ابل تخطط لدعم التحديثات الخاصة بإصدار الشركة القادمة من جهاز MacBook بحجم 12 إنش فقط.

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من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى صعوبة تحول ابل بشكل كامل إلى إستخدام معالجات ARM، حيث تحتاج بعض أجهزة الشركة مثل Mac Pro إلى أعلى آداء في وحدة المعالجة، مع مواصفات خاصة يمكن أن تدعم قطاع العمل والمحترفين على الوجه الأمثل.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن دمج معالجات ARM في جهاز MacBook بحجم 12 إنش يمكن أن يدعم هذه الفئة من الأجهزة بشكل جيد، إلا أن ابل ستعمل على تقييم إستجابة المستخدمين بعد إطلاق جهاز MacBook بحجم 12 إنش إلى الأسواق لتحديد خطط الشركة القادمة، أيضاً ستحدد مبيعات الأجهزة قرار ابل في الإستمرار بإستخدام هذه المعالجات أو العودة لإستخدام معالجات إنتل من جديد.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل للتحول إلى معالجات ARM في أجهزة MacBook 2021 ظهر على التقنية بلا حدود.