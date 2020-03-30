كورونا.. لبنان ارتفاع الوفيات إلى 11 والإصابات إلى446

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول



أعلن لبنان، الإثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 11 والإصابات إلى 446، إثر تسجيل وفاة واحدة و8 إصابات جديدة.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا إنه حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.



وأوضحت الوزارة أنها سجلت حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.



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وشددت الوزارة في تقريرها على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.



وأشارت الى أن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت الأحد، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10 بعد تسجيل حالتين جديدتين وبلغ عدد المصابين 438 حالة.



وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.