الأردن يسجل رابع وفاة بفيروس كورونا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 4.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن وزارته سجلت وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا، هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى "الملك المؤسس"، محمد الغزو، أن الحالة تعود لسيدة تبلغ من العمر 81 عاما، وتوفيت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا، حيث سبب لها التهابا حادا في الرئتين".

وسجل الأردن حتى صباح الإثنين، 259 إصابة بكورونا، نجم عنها 4 وفيات، فيما تماثل 18 مصاباً للشفاء.

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وشهد الأردن، مؤخرا، ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ).

كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا أكمل أسبوعه الأول، السبت.

وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد بشكل كامل.



وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.