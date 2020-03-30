إحباط هجوم إرهابي في جرابلس السورية

جرابلس/ الخليج 365
أحبطت قوات الأمن المحلية في منطقة جرابلس شمالي سوريا، الإثنين، مخططا لتنفيذ هجوم إرهابي يعتقد أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" كان يعتزم شنّه بالمنطقة.
وقالت مصادر أمنية في المنطقة للأناضول، إن قوات الأمن المحلية في جرابلس اكتشفت دراجتين ناريتين مفخختين، أوقفتهما في حاجز أمني.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن أبطلت مفعول المتفجرات في الدراجتين، مرجحة وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء عملية التفخيخ.
ويحاول التنظيم الإرهابي تعكير صفو الهدوء وزعزعة الأمن في منطقة جرابلس الواقعة ضمن الأراضي المحررة بعملية "درع الفرات"، من خلال شن عمليات إرهابية بالمنطقة.
يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت قوات الجيشين التركي والوطني السوري، تحرير مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".
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