العراق.. تسجيل حالتي وفاة لمصابين بـ"كورونا"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية الإثنين، وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في محافظتي النجف وواسط (جنوب)، مايرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 43.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف (تتبع وزارة الصحة) في بيان لها، إن "أحد مرضى كورونا الراقدين في مستشفى الحكيم العام توفي اليوم الإثنين".

وأضافت أن "المريض يبلغ من العمر 69 عاما، كان من ضمن الوافدين من سوريا، وعانى من مضاعفات مرض السكري وذات الرئة".

والأحد، شّن محافظ كربلاء (جنوب) نصيف الخطابي هجوما على النظام السوري، متهما أياه بإخفاء الحقائق، على خلفية تسجيل إصابات لوافدين عراقيين عادوا مؤخرا من سوريا.

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من جهتها، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط في بيان لها، إن "حالة وفاة سجلت اليوم لمصاب بفيروس كورونا تم تشخيص حالته قبل يومين".

وترتفع بذلك الحصيلة في عموم العراق إلى 555 إصابة، بينها 43 وفاة بسبب المرض، وتعافي 143 حالة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.