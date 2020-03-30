تركيا.. تحييد قيادية في "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت القوات المسلحة التركية، الاثنين، من تحييد "نظيفة بيلن" القيادية في منظمة"بي كا كا" الإرهابية في عملية شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن عملية مشتركة للجيش التركي وجهاز الاستخبارات شمالي العراق، أسفرت عن تحييد نظيفة بيلن إحدى القياديات في التنظيم الإرهابي والتي تحمل الاسم الحركي "هاجر هلال".

وأشارت أن بيلن تلقت تدريبات عسكرية وسياسية من قبل زعيم المنظمة الإرهابية عبد الله أوجلان (قبل القبض عليه من قبل تركيا) في معسكرات سوريا ولبنان.

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وذكرت أن بيلن تعد واحدة من بين أبرز ستة ناشطات في المنظمة والتي ساهمت في تأسيس ما يسمى "التنظيم النسوي" التابع للمنظمة.

وبتاريخ 9 مارس/آذار الجاري تمكنت القوات المسلحة التركية في عملية مشتركة مع الاستخبارات، من تحييد "خالدة طاري" القيادية في التنظيم النسوي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د ـ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.