العراق.. ارتفاع إصابات كورونا بإقليم كردستان إلى 150

بغداد/علي جواد/الخليج 365
سجل إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين، 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 150.
وقالت وزارة الصحة في الإقليم، في بيان لها،، إنه "تم تشخيص 8 إصابات بالفيروس في مدينة أربيل".
وأوضحت الوزارة أن "الإصابات توزعت على رجل وامرأة وثلاثة أطفال جميعهم أقارب لمصاب عائد من بريطانيا في ناحية خليفان".
وأضافت أن "الإصابات الثلاث الأخرى لأشخاص من أهالي دهوك عادوا من فرنسا مؤخراً وهم بالحجر الصحي في أربيل".
وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الإقليم إلى 150، توفيت منها حالتان، فيما تماثلت 55 حالة للشفاء، وفقا للوزارة.
وترتفع بذلك الحصيلة في عموم العراق إلى 555 إصابة، بينها 43 وفاة بسبب المرض، وتعافي 143 حالة.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 724 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 152 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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