المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 27 والإصابات إلى 516

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلن المغرب، الإثنين، ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 27، والإصابات إلى 516، بحسب بيان رسمي.
وقال الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إنه "تم تسجيل37 إصابة جديدة بينهم حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 516 والوفيات إلى 27؛ في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 شخصا".
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
والخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد حتى 20 أبريل/ نيسان المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 724 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 152 ألفا، بحسب موقع Worlometer.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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