الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 115

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الإثنين، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 115.
وقال ملحم، في مؤتمر صحفي أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنة شمال غرب القدس، ليرفع عدد المصابين إلى 115".
ومن ضمن الإصابات الـ 115 التي تحدث عنها ملحم، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.
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