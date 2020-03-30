الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 115

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الإثنين، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 115.

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، إنه "تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، في بلدة قَطنة شمال غرب القدس، ليرفع عدد المصابين إلى 115".

ومن ضمن الإصابات الـ 115 التي تحدث عنها ملحم، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.