الربيعة : الملك أمر بتقديم علاج كورونا مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم علاج فيروس كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إن الملك أمر بتوفير العلاج مجاني من “كورونا” لجميع المواطنين والمقيمين حتى لمخالفي الإقامة دون أي تبعات عليهم.

وأشاد الوزير بالتكامل بين جميع القطاعات.

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