7340 وفاة بـ #كورونا في #إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 85195 اليوم الإثنين، من 78797 إصابة أمس الأحد ما يجعل عدد المصابين في إسبانيا أعلى من نظيره في الصين التي تظهر أحدث بيانات أنه بلغ 81470.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا ارتفع إلى 7340 اليوم الإثنين، بعدما سجل 6528 أمس الأحد.