مهلة شهر لمخالفي الإقامة لمغادرة #الكويت

أصدر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة بدولة الكويت أنس الصالح قرارا یقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة الكويت دون دفع أي غرامات مالیة مترتبة علیھم وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران بالإضافة إلى

إمكانیة عودتھم للبلاد مرة أخرى.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارةالداخلية الكويتية في بیان صحفي الیوم الاثنین إن القرار یأتي في ظل الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد والإجراءات التي تتخذھا الوزارة لمكافحة انتشار فیروس كورونا المستجدوكذلك بسبب تراكم الغرامات المالیة المترتبة على المخالفین لقانون الإقامة.

وأوضحت أنه فیما یخص الأشخاص الذین یبدون رغبتھم في منحھم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتھم إلى جھات التحقیق یتم استیفاء قیمة الغرامة منھم ثم تسویة أوضاعھم متى توافرت فیھم الشروط المقررة للاقامة ویشمل ذلك الشرائح التالیة وھي (زوجة المواطن الكویتي ووالدا المواطنة الكویتیة أو المواطن الكویتي من الأجانب وأبناء وأزواج المواطنات الكویتیات من الأجانب والمرأة الأجنبیة أرملة أو مطلقة الكویتي والتي لدیھا أبناء في حضانتھا والعمالة المنزلیة والأجانب المخالفین لقانون إقامة الأجانب والموجودین في البلاد اعتبارا من تاریخ الأول من مارس الجاري).

وقامت وزارة الداخلیة بتجھیز أماكن لإیواء المخالفین بعد إنھاء إجراءاتھم حتى موعد سفرھم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة.

كما تولت الوزارة تخصیص أماكن لاستقبال المخالفین لقانون الإقامة لتسجیل الطلبات لدیھا بمنطقة الفروانیة تمھیدا للسماح لھم بالمغادرة ابتداء من یوم الأربعاء الموافق الأول من أبریل المقبل حتى 30 الشخر ذاتھ وھي كالتالي: – استقبال المخالفین الرجال (محافظة الفروانیة – مدرسة المثنى الابتدائیة – للبنین) قطعة 1 (شارع 122).

– استقبال المخالفین النساء (محافظة الفروانیة – مدرسة الفروانیة الابتدائیة – للبنات) قطعة 1 (شارع 76).

ویبدأ استقبال المخالفین من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانیة ظھرا طوال أیام الأسبوع.