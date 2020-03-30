سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت للعقود الآجلى اليوم، بمقدار 1.42 سنتاً أو بنسبة 5.70% إلى 23.51 دولاراً أمريكياً. وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.91 بنساً أو بنسبة 4.23% إلى 20.60 دولاراً أمريكياً. كما استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، عند 1620.10 دولاراً أمريكياً. وزاد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 29.35 بنساً أو بنسبة 1.83% إلى 1634.80 دولاراً أمريكياً.

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