البحرين: ارتفاع إجمالي الحالات المتعافية من كورونا إلى 279 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 7 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 279 حالة حتى الآن

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