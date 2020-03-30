شكرا لقرائتكم خبر عن 98 في المئة من الشركات الكبرى في الصين تستأنف عملها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شين جوبين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين، إن حوالي 98 % من الشركات الكبيرة في الصين قد استأنفت الإنتاج، وعاد 89 % من الموظفين إلى مقار أعمالهم ومصانعهم.

كما استأنفت أكثر من 76 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل اعتباراً من السبت 28 مارس/آذار.

وأضاف شين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسرع خطواتها لاستئناف العمل، وأن معدل استئناف عملها يرتفع بمعدل نقطة مئوية واحدة في اليوم في المتوسط منذ بداية مارس.

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