شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود في الإمارات تتراجع 25 فلساً من يوم الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تراجع كبير في أسعار الوقود لشهر إبريل/ نيسان القادم، في حدود 24 إلى 25 فلساً مقارنة بأسعار الوقود في شهر مارس/ آذار الجاري.

وتطبق الأسعار الجديدة من يوم الأربعاء، حيث سيتم خفض سعر لتر بنزين 98 إلى 1.91 درهم مقابل 2.16 درهم في مارس، بينما يتراجع سعر لتر بنزين 95 إلى 1.80 درهم بدلاً من 2.04 درهم، وسعر لتر بنزين 91 بلس إلى 1.72 درهم بدلاً من 1.97 درهم في الوقت الراهن.

أما سعر لتر الديزل فيتراجع إلى 2.06 درهم في إبريل مقابل 2.25 درهم في مارس الجاري.

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