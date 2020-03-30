وفاة المغني الأمريكي جو ديفي بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي مغني موسيقى الكانتري جو ديفي، الحائز جائزة غرامي بسبب فيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ 61 عاماً.

وجرى الإعلان عن وفاة ديفي على صفحته على موقع «فيسبوك»، في منشور أفاد بأنه توفي الأحد جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا.

وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس وأنه يتلقى رعاية طبية. وقال حينها: أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء.

وقد أطلق ديفي وهو من أوكلاهوما عدداً كبيراً من الأغاني الناجحة خلال التسعينات من أبرزها «بيك أب مان» و«بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس» و«جون دير غرين».

وقد أصدر ألبومه الأول «إي ثاوزند وايندنغ رودز» في عام 1990 وتضمن أغنيته الشهيرة «هوم».