روبوت يطور مهارات أطفال «التوحد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صمم باحثون من جامعة كاليفورنيا روبوتاً تعليمياً صمم خصيصاً للأطفال المصابين بالتوحد، يستخدم التعلم الآلي لفهم احتياجات الأطفال المتغيرة، وصمم بشكل مبهج يناسب الأطفال بلون أخضر وريش.

أجرى الباحثون دراستهم باستخدام الروبوت «كيوي» على 17 طفلاً يعانون التوحد، وأبدى الأطفال تفاعلهم مع الروبوت، وتجاوبوا مع ما قدمه من أسئلة رياضيات ومواضيع فضاء، وأرشد الروبوت الأطفال إلى الإجابات الصحيحة حين طرحهم إجابات خاطئة.

وأظهرت نتائج الدراسة، بعد شهر من إجرائها، تطور مهارات الأطفال الاجتماعية بنسبة 92% إضافة إلى مهارات الرياضيات، وطور العلماء الخوارزميات من أجل ضبط مستوى صعوبة الألعاب.

وقال شوميك جاين، المؤلف الرئيسي: إن بيئة التعلم الحقيقية هي أن يعرف المعلم أشياءً عن الطفل، وتسخيرها بشكل صحيح وإعادة تعليمها للطفل.

وأضاف: تهدف الدراسة إلى جعل الروبوتات أكثر ذكاءً لفهم سلوك الطفل والاستجابة له في الوقت الفعلي.

وقال كارتيك ماهاجان، مؤلف مشارك بالدراسة: المدرسون البشريون شديدون في تعليمهم، وقد لا يكونون متاحين في كل وقت، أو لا تمتلك العائلات التي لديها أطفال مصابون بالتوحد القدرة على جلب مدرسين لهم.