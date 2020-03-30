تسريبات تكشف مواصفات هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتفي الفئة الثامنة اللذين من المفترض أن تطلقهما شركة OnePlus في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
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وبحسب ما سرب المدون الشهير في مجال التكنولوجيا Ishan Agarwal فستطرح شركة OnePlus هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بمواصفات متطورة؛ حيث سيأتي OnePlus 8 بشاشة بمقاس 6.55 بوصة بتردد 90 هيرتز ودقة عرض Full HD، وبسعة بطارية 4300 ميلي أمبير مع شاحن سريع (30 واطا).
وسيزود هاتف OnePlus 8 بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميغابيكسل وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وسيأتي هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة بمقاس 6.7 بوصة بتردد 120 هيرتز ودقة عرض QHD+ وببطارية سعتها 4510 أمبير تعمل مع شاحن سريع (30 واطًا) مزودًا بكاميرا أفضل بكثير وبأربع عدسات بدقة (48+48+8+5) ميغابيكسل وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
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وسيحصل الجهازان على معالجات Qualcomm Snapdragon 865، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 128/256 غيغابايت، لكن الهاتف الأول OnePlus 8 سيزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X، فيما سيحصل الثاني على ذواكر LPDDR5 الأكثر تطورًا.المزيد:
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