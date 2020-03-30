شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني تطلق ساعتها الذكية Watch GT 2e الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني ساعتها الذكية Watch GT 2e الجديدة بمواصفات تمنحها أفضلية عن غيرها.



وأكدت هواوي أن ساعتها الذكية الجديدة تمتاز بخمسة مواصفات، هي، التصميم الجذاب والعديد من المستشعرات المتطورة والكثير من وظائف تتبع اللياقة البدنية وفترة تشغيل طويلة للبطارية وتكلفة منافسة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch GT 2e الجديدة تأتي بتصميم انسيابي في جسم مصنوع من قطعة واحدة، وبالتالي فإن الأزرار أصبحت أقل وضوحا.

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وينساب الجسم المصنوع من الفولاذ بسلاسة في اتجاه السوار المقاوم للتعرق والمصنوع من مطاط الفلور والمتوافر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأخضر.

وتأتي ساعة هواوي الجديدة بشاشة AMOLED مستديرة قياس 1.39 بوصة بدقة وضوح 454 x 454 بيكسل مع معالج هواوي Kirin A1، وذاكرة eMMC بسعة 4 جيجابايت، والتي تكفي لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.

وتمتاز الساعة الجديدة ببطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة، تكفي لتشغيل الساعة لمدة أسبوعين.

وأعلنت هواوي عن تزويد ساعتها Watch GT 2e الجديدة بمستشعرات متطورة لتتبع أكثر من 100 رياضة، ولا يقتصر ذلك على أنواع الرياضات السائدة، ولكن يشمل الرياضات الشتوية والباركور واليوجا والتسلق، وذلك بفضل تمتع الساعة بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM.

بالإضافة إلى توافر مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسحين في الدم، إلى جانب تتبع النوم ومراقبة معدل نبضات القلب، وأعلنت شركة هواوي عن طرح ساعتها الذكية Watch GT 2e الجديدة في الأسواق اعتبارا من 20 أبريل/نيسان المقبل.