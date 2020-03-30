إصابة حاكم محلي بالصومال في تفجير إرهابي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب حاكم صومالي محلي بجروح في غاروي في منطقة بونتلاند ذات الحكم شبه الذاتي، بعد أن قام إرهابي بتفجير نفسه قرب سيارة الحاكم، كما أكد مصدر رسمي وشهود عيان.

وأعلن وزير داخلية بونتلاند محمد عبد الرحمن للصحافة: "استهدف انتحاري الحاكم وفجر نفسه، أصيب الحاكم ومسؤول سابق في الشرطة جراء التفجير، ويخضعان للعلاج الآن في المستشفى، وجرح أيضاً مدني كان يعبر من المكان".

وأكد من جهته شاهد العيان عدن سليمان لفرانس برس، أن حاكم نوغال وهي إحدى المناطق الإدارية التابعة لبونتلاند، والشرطي السابق «أصيبا بجروح خطيرة».

وتبنت حركة الشباب الإرهابية الهجوم.

وتريد هذه الحركة التابعة لتنظيم القاعدة إسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ومن 20 ألف عسكري من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.