شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو السلاح الجديد الذي اختبرته كوريا الشمالية في سلسلة مكثفة من إطلاق الصواريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام رسمية الاثنين إن كوريا الشمالية أجرت أحدث تجربة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات أمس، وإن التجربة كانت ناجحة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة في سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها «غير لائقة» في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، إن التجربة كانت تهدف إلى اختبار الخصائص الاستراتيجية والفنية «لقاذفات الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات» التي تمت تجربتها عدة مرات منذ أغسطس/آب تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون تمهيداً لنشرها.

وأضافت الوكالة أن التجربة «أجريت بنجاح».

كانت تلك رابع جولة من التجارب هذا الشهر، مُنذ أن أجرت كوريا الشمالية تدريبات عسكرية، واستأنفت التجارب الصاروخية بعد توقفها ثلاثة أشهر.

ويشير ذلك إلى التقدم في تطوير بيونج يانج للأسلحة في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

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