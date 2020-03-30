«وفيات كورونا» تتراجع في إيطاليا لليوم الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي الأحد، لكن لا يزال من شبه المؤكد أن تشهد البلاد تمديداً لإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وقالت هيئة الحماية المدنية، إن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

ولكن العدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة السبت، والذي بلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا الأحد، إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة مُنذ الأربعاء الماضي.

لكن بالرغم من آمال المسؤولين الإيطاليين في أن يستمر الاتجاه النزولي للحالات، يبدو من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريباً.

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشا لقناة سكاي تي.جي24: حتماً سيتم تمديد الإجراءات المقرر أن تنقضي في الثالث من إبريل. وأضاف أن التوقيت سيحدده رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والحكومة بناءً على بيانات القطاع الطبي والعلمي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن التمديد قد يكون لمدة أسبوعين آخرين حتى 18 إبريل/ نيسان تقريباً. وقال وزير الرياضة الأحد، إنه سيقترح حظر جميع الفعاليات الرياضية، بما يشمل مباريات كرة القدم، طوال شهر إبريل/نيسان.

من جهته حث وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا المواطنين على استمرار توخي الحيطة والحذر.

وقال لصحيفة كورييري ديلا سيرا في مقابلة نشرت الأحد، إن التخلي عن الحذر يعني «محو كل الجهود التي بُذلت حتى الآن في الاحتواء». مضيفاً: تضحيات الأسابيع الماضية كانت جسيمة.

وتراجع عدد الوفيات اليومي في إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً في البلاد بشكل حاد عن حصيلة السبت.

وتفيد إحصاءات رويترز بأن 662700 شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأودى الفيروس بحياة 30751 شخصاً.