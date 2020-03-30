شركات الطيران الأمريكية.. خطة إنقاذ غير مسبوقة تنتهي بالتملك الحكومي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأحد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصا في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وصرّح كادلو لمحطة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملّك حصة (في رأس المال)».

وبحسب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإن الحكومة الفيدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدّمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.

وصرّح الوزير لشبكة «سي بي اس» الأميركية أن «هذه الشركات بعضها جيد جدا ويحتاج فقط للسيولة وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».

وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة.

وتطالب بوينج وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصّنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع.

والطيران من القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19. وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، فيما توقّف ما بين 40 و70 بالمئة من الرحلات الجوية الداخلية.

وتأتي خطة الحكومة الفيدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران حقّق خلالها أرباحا بمليارات الدولارات.

وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثر، بخاصة في الحزب الديموقراطي، بإرفاق أي خطة مساعدة بشروط وبحصص في راسمال هذه الشركات.