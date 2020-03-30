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قرار مفاجئ لبنك الشعب الصيني

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ لبنك الشعب الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في قرار مفاجئ، خفضت الصين اليوم سعر الريبو العكسي بـ 20 نقطة أساس إلى 2.2%.
يأتي هذا الخفض الأكبر في 5 أعوام، في محاولة من بنك الشعب الصيني (المركزي) لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تبعات .
يأتي ذلك في وقت نقل فيه التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الاثنين عن الرئيس شي جين بينج قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل فوري حسب مقتضيات الوضع لحمايتها من تبعات فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو بإقليم تشيجيانغ شرق البلاد أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.

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