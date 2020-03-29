«التعقيم الوطني» يغطي 5 مناطق برأس الخيمة خلال ثلاثة أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن برنامج التعقيم الوطني شمل في نطاق الإمارة، خلال الأيام الثلاثة الأولى، كورنيش القواسم والمناطق الجنوبية من الإمارة ومناطق النخيل والجزيرة الحمراء وميناء العرب، ومن المقرر تغطية بقية مناطق الإمارة خلال الأيام المقبلة.

وقال م. أحمد الحمادي، مدير عام الدائرة: سخرت الدائرة، في حملتها الموسعة لتعقيم طرق الإمارة ومرافقها العامة كافة، أحدث الأجهزة والتقنيات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مشيراً إلى مشاركة المؤسسات الحكومية المختصة في رأس الخيمة في تنفيذ البرنامج، وهي هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة رأس الخيمة، والدفاع المدني، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن أعمال التعقيم تندرج ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المكثفة، التي تتخذها الدولة، الهادفة لتوفير أعلى مستويات الوقاية ومحاربة فيروس «كورونا» وحماية المجتمع.

ولفت م. عيسى الشامسي، نائب مدير الدائرة إلى توفير المعدات المنشودة كافة، من مركبات وأدوات ومواد التعقيم المناسبة، وموظفين بخبرة وكفاءة عالية في حقل التعقيم، وتزويدهم بالزي المناسب، بحضور وإشراف عدد من قيادات الدائرة ميدانياً، للوقوف على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير، وتحقيق البرنامج لأهدافه.

وبين أن فرق العمل تستخدم أحدث المركبات ومعدات الرش والتطهير، منها أجهزة الرش المقطورة على السيارات، التي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، وآلات الرذاذ والتبخير.