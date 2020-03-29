خالد العراقي يسجل «خليك في بيتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سجل المطرب خالد العراقي أغنية جديدة في إطار دعوة الفنانين العراقيين السكان لضرورة البقاء في منازلهم كي لا ينتشر فيروس «كورونا».

الأغنية تحمل عنوان «خليك في بيتك» وهي من كلمات الشاعر جلال كامل سواري وألحان خالد العراقي. وتدعو كلماتها إلى البقاء في البيت من أجل تجاوز الأزمة الصحية الخطيرة. وحظيت الأغنية بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك خالد العراقي في حملة «خليك في البيت» ضمن مجموعة من المبدعين العراقيين، وهي تطوعية، توعوية الهدف منها تنبيه الناس على مخاطر هذا الفيروس.