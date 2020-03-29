«الفجيرة للفنون الجميلة» تطبق «التعليم عن بعد»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

باشرت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطبيق مبادرة التعليم عن بعد، من خلال توظيف الوسائل التقنية وتخصيص وسائل التواصل الاجتماعي، في التواصل بين مدرسي الأكاديمية وطلابها، وذلك تماشياً مع تعليمات وإرشادات الدولة في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية: في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، لطلاب الأكاديمية، استعد الكادر التدريسي للتواصل مع منتسبي الأكاديمية، من خلال وسائل التواصل، وإفساح المجال لهم، في طرح الأسئلة والاستفسارات العامة المتعلقة باختصاصات الأكاديمية من أقسام الموسيقى والفنون البصرية والباليه، والرد عليها من قبل الكادر التدريسي.

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