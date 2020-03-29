«إعداد» دورة عن بُعد للمقبلين على الزواج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة تنمية المجتمع، ولأول مرة، محاضرة عن بُعد بخاصية «مباشر»، عبر الأجهزة الذكية، ضمن برنامج «إعداد» لتأهيل الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، الإلزامي للمستفيدين من منحة الزواج، واستهدفت عدداً من الشباب والفتيات، في خطوة تأتي انسجاماً مع جهود الوزارة بتقديم الخدمات للمتعاملين عن بُعد، في إطار التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية، بمنع التجمعات وتوفير الخدمات التنموية بوسائل تفاعلية بديلة، تحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية في ظل الإجراءات المتبعة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وحيدة درويش، مديرة إدارة منح الزواج، أن فكرة المحاضرة التي تعدّ أحد الشروط الإلزامية للمستفيدين من منح الزواج، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة، وتحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية، وترجمة لجهود الوزارة المتواصلة، للبحث دائماً عن حلول مبتكرة وخدمات استباقية، وصولاً إلى المستفيدين أينما كانوا، بما يؤكد أفضل الممارسات العالمية المتبعة، استناداً إلى إمكانات تقنية ومعرفية، وتماشياً مع المتطلبات الحكومية والاستحقاقات الوطنية والتنموية، في ظل الظروف الراهنة.

وقالت إن الوزارة أتاحت المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بشكل مباشر للشباب المستفيدين من المنحة عبر أجهزتهم الذكية، حيث أرسل رابطاً برسالة نصية مضمونها «#خلك _في _البيت واضغط على الرابط لمتابعة البث مباشرة»، إلى هواتف المسجلين في الدورة المستوفين للشروط، حيث تعدّ المحاضرة شرطاً إلزامياً للحصول على منحة الزواج، وكانت في السابق تتم في قاعات تتسع لمئات الشباب والفتيات، وتنفذ دورياً على مدار العام في مختلف إمارات الدولة.

وأضافت أنه في سياق تقديم خدمات ذكية ومبتكرة للمتعاملين، فقد بادرت الوزارة بمواصلة برنامج «إعداد» عن بُعد، تيسيراً للشباب المقبلين على الزواج لاستكمال شروط استحقاق صرف المنحة. وفي سابقة خدماتية نوعية، تمكنت بنظام ذكي وخاصية التسجيل المباشر، من رصد المستفيدين وآلية ووقت متابعتهم للمحاضرة، ومن ثم إجازة حصولهم على المنحة، بعد تسجيل دخولهم إلى المحاضرة برقم الهوية.