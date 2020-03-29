300 آلية ضخمة لتنفيذ التعقيم في الشارقة بمشاركة 500 موظف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصلت إمارة الشارقة جهودها في تنفيذ التعقيم، ضمن برنامج التعقيم الوطني، بتعاون البلدية، والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة.

وتستخدم 300 آلية في عمليات التعقيم، بجهود 500 موظف، لتشمل جميع الشوارع الرئيسية والأماكن التجارية والصناعية والسكنية.

وتتميز عمليات التعقيم، باستخدام أحدث الوسائل المستدامة والصديقة للبيئة، التي تغطي انبعاثات آلياتها المستخدمة لتعقيم الهواء والأسطح إلى مسافة من 40 إلى 50 متراً.

وشكلت الشارقة، أنموذجاً في تكاتف سكان الإمارة، في الالتزام التام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل.

وفي الوقت الذي خلت فيه جميع شوارع إمارة الشارقة بمدنها ومناطقها كافة من المارة والسيارات، تنفيذاً لشعار «ملتزمون يا وطن» ثمّن السكان، جهود الإمارة في حمايتهم من انتشار الوباء، إذ وقفوا على شرفات منازلهم، لتحية الفرق العاملة في التعقيم، وأنشدوا بصوت واحد السلام الوطني الإماراتي، انتماء وولاء.

وتقدمت الجهات المعنية إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخالص الشكر والعرفان، لدعمه المتواصل لأجهزة إمارة الشارقة كافة، المشاركة في عمليات التعقيم ومتابعته المستمرة وتوجيهاته القيّمة للحدّ من انتشار الوباء.

وتعهدت الجهات المعنية في الإمارة، بمواصلة العمل والتزام وجودها في خط الدفاع الأمامي، لمواجهة الفيروس والحدّ من انتشاره، وترسيخ الإمكانات وإجراء حملات تعقيم وتطهير مستمرة تستمر حتى ساعات الفجر.

وأكد اللواء سيف الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، الحرص على دعم جهود الإمارة في عمليات التعقيم، إذ استنفرت أجهزتها ودورياتها كافة في مختلف المناطق والمدن، لتأمين مواقع العمل، والحفاظ على سلامة القائمين بالعملية.

فيما قال ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، إن حملة التعقيم التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع الشركاء: شركة الشارقة للبيئة «بيئة» والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني، تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني وفق إجراءات البلدية الاحترازية وتدابيرها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل البلدية جهودها في أعمال التعقيم التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبين العقيد سامي النقبي، المدير العام لإدارة الدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني، تضع معداتها كافة لخدمة أغراض التعقيم، انطلاقاً من رسالتها في الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته من الأخطار. وترسخ الإدارة إمكاناتها كافة لإجراء التعقيم، باستخدام مواد عالية الجودة معتمدة من وزارة الصحة.

كما أكد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» أن الشركة وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تستخدم أفضل معدات التنظيف المتطورة لتعقيم الشوارع والمرافق العامة. ولدينا في الشركة 1200 مركبة و7 آلاف عامل، ونعمل جميعنا يداً بِيَد ونوحد كل طاقاتنا ومواردنا لتعقيم المدينة.