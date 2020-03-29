الحكومة الفلسطينية: نحتاج لـ 120 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 106 حالات بعد تسجيل ثماني حالات مُنذ الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، مضيفاً أن الحكومة تحتاج لـ 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله: صباح الأحد تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة.

وأكد اشتية أن حكومته بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة وباء فيروس كورونا.

واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تعاني موازنتها من عجز مالي سنوي يصل إلى مليار دولار قائلاً: بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50%، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرهما. وأضاف: المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان.

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك. وتابع قائلاً: عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة.

وأضاف: كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية.

وطالب رئيس الحكومة في كلمته، «إسرائيل» بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، لافتاً إلى أنه طالب الصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن «إسرائيل» تعتقل في سجونها خمسة آلاف فلسطيني.