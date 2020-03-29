الصحة العالمية تحسم الجدل: هل تصلح الغرغرة بالخل أو محلول الملح لعلاج كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

القاهرة - وكالات:

واصلت منظمة الصحة العالمية جهودها لمواجهة وتصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أحدث الشائعات المنتشرة بقوة تقول إن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلص المريض من الفيروس القاتل.

وردت منظمة الصحة العالمية على ذلك بالتأكيد أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا.

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وقالت "رويترز"- نقلا عن أطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي - أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية بشكل عام، والتي من بينها كورونا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة محدودة تفيد بأن غسل الأنف بمحلول ملحي قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع، لكن هذا الإجراء لم تثبت فعاليته في علاج التهابات الجهاز التنفسي.

ومن المعروف أن الغرغرة بالماء المالح تستخدم كعلاج منزلي فعال لالتهاب الحلق، لكن هذا النوع من الالتهابات ليس شائعا بشكل ثابت لدى المصابين بفيروس كورونا، لذلك لم تقدم المراكز البحثية المتخصصة أي نصيحة توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا.