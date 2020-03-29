تقرير أمريكي: البنتاغون يخطط للتصعيد ضد إيران في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Ammar Awad جنود أمريكيون في العراق - صورة أرشيفيةتقرير أمريكي: البنتاغون يخطط للتصعيد ضد إيران في العراق

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن البنتاغون أمر القوات الأمريكية بإعداد خطة لتصعيد القتال ضد "كتائب حزب الله" في العراق.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن البنتاغون أصدر في 15 مارس الجاري أمرا للقيادة المركزية والقوات الأمريكية في العراق بوضع استراتيجية لـ"تفكيك" عمليات الجماعة المدعومة من طهران و"تدميرها".

وطلب أمر البنتاغون أن يعتبر عناصر للحرس الثوري الإيراني حسب هذه الاستراتيجية أهدافا عسكرية مشروعة للقوات الأمريكية في حال تواجدهم مع مقاتلي "كتائب حزب الله".

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يدعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران وحلفائها ويرون في أزمة تفشي فيروس كورونا فرصة للقضاء على الفصائل المدعومة من طهران في العراق.

في المقابل، يحذر كبار المسؤولين الدفاعيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، من أن أي تصعيد عسكري حاد في العراق قد يقوض استقرار الشرق الأوسط، في وقت أعلن فيه ترامب عن رغبته بتقليص القوات الأمريكية هناك.

المصدر: نيويورك تايمز