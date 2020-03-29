شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى المغرب لـ 450 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 450 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، وأفاد تحديث لبيانات وزارة الصحة، منتصف نهار اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26 حالة، وازدادت حالة شفاء واحدة لترفع المجموع إلى 13.

كانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، تشير إلى تسجيل 437 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. Advertisements

وكانت طائرة مغربية ثالثة،توجهت تابعة للخطوط الملكية الجوية إلى الصين لجلب معدات ومستلزمات طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الخطوط الملكية الجوية المغربية فى بيان لها، أمس السبت، أنها عادة ما تقوم برحلات الشحن الجوي طائرة مخصصة للشحن، لكن في ظل الظروف الحالية بسبب الفيروس قامت الخطوط الملكية المغربية ببعث طائرة الدريملاينر لكي تقوم بجلب الحمولة باسرع وقت دون الحاجة للتزود بالوقود باي مطار اخر.

وأضافت الخطوط الملكية الجوية المغربية أنه سيتم ترتيب الحمولة بشكل آمن على المقاعد وفي الخزائن العلوية وبطن الطائرة لتلائم أكبر قدر ممكن من الحمولة، حيث يمكنها ان تنقل اكثر من 25 طنا من الإعدادات الطبية.