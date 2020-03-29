شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العراقى يؤكد إمكانية مد حظر التجوال مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة والبيئة العراقى جعفر علاوى أن حظر التجوال قد يمتد مرة أخرى فى البلاد، و من الممكن تجاوز الأزمة خلال مدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد التزاماً شعبياً تاماً ، والبلاد ممكن أن تكون أمام انهيار تام وإعلان حالة طوارئ في حال إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام بحضر التجوال الوقائى.

وقال علاوي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد، إن المخصصات التي تحت تصرف خلية الازمة كافية تماماً ونواجه عقبة دعم العوائل المتعففة ، والجهود المجتمعية التي تبذل كبيرة.

وأكد أن الوزارة اعتمدت على أطباء عراقيين سبق أن تم تأهيلهم للتعامل مع وباء انفلاونزا الخنازير، مضيفا و تلقينا دعماً لا ينسى من الصين، بكوادر طبية، ومعدات، واستشارات، واجهزة صحية، و منظومة اتصالات فائقة التطور من تصنيع شركة هواوي ، التي ستربط المحافظات العراقية بالعاصمة وتربط غرف العمليات مع المستشفيات في الغرب.

كما بحث وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم إسماعيل أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

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وشدد علاوي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، على أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الازمة في لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وأشاد علاوي بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في بلاده والدول الصديقة، فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الامنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.

كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 547 إصابة في عموم العراق.