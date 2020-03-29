الارشيف / اخبار الخليج

تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولين بحرينيين عن خطة إجلاء اعدتها المملكة للمواطنين العالقين فى الخارج، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحرينى النائب محمد السيسي إن الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني كشف في اجتماع برلماني-حكومي مشترك بأن عدد البحرينيين المتواجدين في الخارج في الوقت الحالي يبلغ 43.699 مواطنا موزعين في عدد من الدول؛ وأن الراغبين منهم في العودة بسبب ظروف "" يبلغ حوالي 3027 مواطنًا.

 

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أوضح بأن الوفد الحكومي أشار الى وجود صعوبات في عمليات الاجلاء بعد اغلاق المطارات ورفض بعض الدول استقبال خطوط معينة او حتى رفضهم لاستقبال طائرات معينة.

 

Advertisements

وذكر بأن الوزير أكد على وجود خطة لإجلاء جميع المواطنين العالقين في الخارج في مدة لا تتجاوز الشهرين؛ بل وفي مدة اقصر ان تهيأت الظروف لذلك.

 

من جانبه ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس النواب البحرينى، أحمد السلوم بأن الوفد الحكومي تكلم عن تفاصيل أعداد العالقين في الخارج والراغبين في العودة، حيث أوضح الوفد بأن أعدادهم كالتالي بحسب الدول التي يتواجدون فيها: مصر 213 مواطنًا، الأردن 364، بريطانيا، 250، ألمانيا 68، روسيا 56، إيران 1630، تايلند 54، 34.

 

وأكّد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحرينى النائب ممدوح الصالح أن الحكومة قدّمت خطّة لإجلاء البحرينيين العالقين في إيران، والمتواجدين في 4 مدن إيرانية، وهي: طهران، مشهد، شيراز، ولار.وذكر الصالح بأن الخطة تتضمن تسيير 18 رحلة طيران تبدأ من غدأ الاثنين وحتى 18 من شهر مايو القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا