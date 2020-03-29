تجهيز أول مركز للعزل الصحى فى اليمن استعدادا لمواجهة محتملة مع الوباء..

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت العاصمة المؤقتة لليمن الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا بالضباب من منظمة الصحة العالمية. وفق بيان صحفى تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد خمسة أسرّة عناية مركزة وجهازين مانتور عناية مركزة وجهاز تخطيط قلب ومعدات للوقاية الشخصية وغيرها. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبدالله حسن ورئيس فرق الإستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. Advertisements وكانت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة قد أقرّت مركز الضباب للأمومة والطفولة بمديرية صبر الموادم -عزلة الضباب- مكان للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا سائلين الله أن يجنب اليمن هذا الوباء. لم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس مازال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.

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