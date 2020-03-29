كورونا.. حالتا وفاة في لبنان وارتفاع إصابات العراق والكويت

عواصم عربية / لأناضول

سجل لبنان، الأحد، وفاتين جديدتين و36 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت الكويت والعراق ارتفاع عدد المصابين، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10، بعد الحالتين الجديدتين، فضلا عن تسجيل 26 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 438.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 547.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 12 حالة تعافي جديدة من الفيروس، كما أعلنت استقرار عدد الوفيات عند 42 حالة.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 3 وفيات و51 إصابة بالفيروس لمقيمين عراقيين في بلدان أجنبية.



بدورها، أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 255.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، بأن هناك "12 حالة في العناية المركزة، 3 منها حرجة".

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

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