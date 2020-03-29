الأردن يدين "الهجوم الحوثي" على السعودية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الأحد، "إطلاق جماعة الحوثي، صاروخين باليستيين على الأراضي السعودية"، مساء السبت.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان، عن متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، تأكيده "إدانة المملكة واستنكارها الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان".

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وفي الساعادت الأولى من الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان (جنوب)" دون تسجيل خسائر بالأرواح.

ولم تتبن جماعة الحوثي العملية حتى اللحظة، إلا أنها عادة ما تعلن في وقت لاحق مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.