وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإجلاء مواطنين من مصر

الخرطوم/ الخليج 365

نفذ عشرات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين على المعابر الحدودية مع مصر، المغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المحتجين الذين تجمعوا أمام وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، رفعوا لافتات، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين، في مدينة أسوان المصرية (جنوب).

وحسب الشهود، فإن المحتجين يعتزمون تقديم مذكرة إلى وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، بهذا الشأن.

وسبق أن أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، أن أعداد العالقين في منطقة السباعية عند مدخل أسوان يبلغ 1080 شخصا.

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وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية، السبت، إن "الحكومة مستمرة في إيجاد معالجات للمواطنين السودانيين العالقين بمنطقة السباعية قرب مدينة أسوان المصرية".

وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السلطات السودانية، إغلاق المعابر الحدودية مع جارتها الشمالية مصر ومنع دخول مواطني 8 دول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.

وفي 13 مارس/ آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، توفي في 12 مارس/ آذار جراء إصابته.

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