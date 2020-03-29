رئيس وزراء العراق المكلف يدعو لرفع العقوبات عن إيران

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الأحد، المجتمع الدولي، إلى رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، لتفادي ما أسماها "كارثة إنسانية"، جراء مخاطر فيروس كورونا.

وقال الزرفي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا ستساهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها شعبها بشكل مخيف".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق منذ عام 2018، إثر انسحاب واشنطن من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وقال الزرفي في تغريدته: "على المجتمع الدولي المساعدة في رفع أو تخفيف العقوبات وتوفير المستلزمات الطبية لتداعياتها الصحية والأمنية على العراق، كونه الجار الأكثر امتدادا (حدوديا) وارتباطا بإيران".

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وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيران إلى 2640، إثر تسجيل 123 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف في 16 آذار/ مارس الجاري، رئيس كتلة "النصر" البرلمانية عدنان الزرفي، محافظ النجف السابق، بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يوما.

وجاء تكليف الزرفي، الذي يُنظر على أنه مقرب من أمريكا، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات هائلة متمثلة بمكافحة فيروس كورونا وانخفاض حاد في أسعار النفط، حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

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