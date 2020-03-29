كورونا...متطوعون يعقمون الأحياء الأشد فقرًا في غزة

خان يونس (قطاع غزة)/هاني الشاعر/الخليج 365-

نفذّ متطوعون فلسطينيون، صباح الأحد، حملة تعقيم، لمنازل حي سكني، فقير، جنوبي قطاع غزة؛ خشية تفشي "كورونا".

ويقع الحي الذي يطلق عليه محليا اسم "مخيم نهر البارد"، بجوار مكبٍ للنفايات، غربي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع، ويضم أكثر من 40 منزلاً متهالكًا، معظمها من الصفيح والإسبست والبلاستيك والقماش البالي.

وتمت عملية التعقيم بمبادرة من مركز شباب الأمة (غير حكومي).

وقال وجدي عزام، المدير التنفيذي للمركز "كان لزامًا علينًا التفكير بالتوجه إلى مناطق مهمشة، كمخيم (نهر البرد)، وهي مناطق لم يصلها أي طرف لتعقيمها".

وأضاف في حوار خاص لوكالة الخليج 365، إن عملية التعقيم "تأتي من باب الإسناد لجهات الاختصاص الحكومية، وللحفاظ على صحة الناس هناك".

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وأضاف إن سكان الحي يفتقدون "لأدنى مقومات الحياة المعيشية، ولا يقدرون على توفير مواد التعقيم والتطهير اللازمة، لتعقيم منازلهم".

وشدد عزام على أنهم سيواصلون تعقيم المناطق الأشد فقرًا بغرض الحفاظ على صحة السكان.

وأوضح أن المركز ينفذ حملة "توعوية" من فيروس كورونا، بدأت بتوزيع منشورات ورقية تعريفية بالمرض والوقاية منه ومخاطره وطرق الإصابة به.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية إلى 106، بينهم 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.