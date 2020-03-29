"الرئاسي الليبي" يحظر التنقل بين المدن تحسبا لـ"كورونا"

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الأحد، حظر التنقل بين المدن بشكل تام، وتمديد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثانية ظهرا (12:00 ت غ) إلى الساعة السابعة صباحا (05:00 ت غ).

وجاء قرار المجلس الرئاسي الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، غداة الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3.

وحدد المجلس في قراره ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحا (07:00 ت غ) إلى الساعة الثانية ظهرا.

وأوضح المجلس أن القرار يعمل به اعتبارا من الإثنين.

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وكان المجلس الرئاسي قد إعلن منذ أسبوع فرض حظر تجوال ليلي يبدأ من الساعة السادسة مساء (16:00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (4:00 ت.غ)، على أن "تُعدل فترة الحظر حسب مقتضيات الأزمة".

والسبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى 3 .

والثلاثاء الماضي، أعلنت ليبيا تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني.

وأكد المركز في بيان له آنذاك أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذه كافة الإجراءات لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمريض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.