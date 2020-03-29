تحديد مصير المنافسات الرياضية في إيطاليا

كشف وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، مصير المنافسات الرياضية خلال الفترة المقبلة. واستبعد عودة المباريات والمنافسات الرياضية خلال الفترة الحالية التى تشهد فيها بلاده انتشارها وزيادة في معدل الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا الجديد. وأكد الوزير أنه سيتقدم بطلب رسمي لاستمرار وقف الأنشطة الرياضية ليشمل تعليقها الشهر المقبل.

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