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توقعات بانضمام جونيور لصفوف الهلال

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت تقارير ووسائل إعلامية يونانية أن نادي باوك لا يفكر في تجديد التعاقد مع لاعبها ماوريسيو جونيور.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب من الممكن أن ينضم في الفترة القادمة لنادي الهلال، خاصة وأن المدرب الحالي للنادي رازفان لوشيسكو، كان مدربه في السابق.

يذكر أن اللاعب سبق له اللعب في المنتخب البرازيلي تحت 17 عاما، وانضم لنادي باوك في 2017.

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